Gesundheitsreformen

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken wird auf dem Deutschen Ärztetag sprechen. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Bis Freitag diskutiert die Ärzteschaft vor allem über die anstehenden Reformen bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Themen sind auch die Notfallreform und eine mögliche Neuordnung der Organspende. Zur Eröffnung wird Bundesgesundheitsministerin Warken erwartet. Die CDU-Politikerin muss ihr geplantes Sparpaket zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen gegen die Kritik der Ärzteverbände verteidigen. Diese protestieren gegen Milliarden-Einschnitte und warnen vor Folgen für das Behandlungsangebot.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, fordert vor dem Auftakt des Treffens einen Aufschub der Pläne. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alle Beteiligten brauchten ausreichend Zeit, die Auswirkungen der vorgesehenen Maßnahmen zu prüfen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.