"Artemis 3"

Bei dem Projekt sei man Partner auf Augenhöhe, sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Momentan gebe es bei der ESA sechs Aktive mit Raumfahrterfahrung. "Ich denke, keiner davon würde Nein sagen", führte Gerst aus. Derzeit ist völlig unklar, ob tatsächlich erstmals ein Nicht-US-Amerikaner den Mond betritt. Gerst war vor fünf Jahren schon Kommandeur der Raumstation ISS .Kein Deutscher war bisher so lange in der Erdumlaufbahn wie der Geophysiker aus Baden-Württemberg.

Die Raumfahrt-Koordinatorin der Bundesregierung, Christmann, hatte sich diese Woche optimistisch geäußert, dass bald auch deutsche Astronauten auf dem Mond landen werden . "Als stärkster Partner der Artemis-Mission" sehe man da gute Chancen, sagte sie der Neuen Zürcher Zeitung. Deutschland solle international "ein gefragter Partner in der Exploration" des Mondes werden. Ein Teil des Orion-Raumschiffes wird in Bremen gebaut. Das Bundeskabinett hatte diese Woche nach zwölf Jahren eine neue Weltraumstrategie beschlossen . Die Bundesregierung will unter anderem heimische Raumfahrtunternehmen stärker fördern.