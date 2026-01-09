US-Liga MLB

Max Kepler im Trikot der Philadelphia Phillies (IMAGO / Imagn Images / IMAGO / Bill Streicher)

Das gab die Liga am Freitag bekannt. Max Kepler ist derzeit vereinslos. In der vergangenen Saison hatte er mit den Philadelphia Phillies die Play-offs erreicht, wo er in der ersten Runde gegen den späteren Meister Los Angeles Dodgers ausschied.

Nach der Saison war Keplers Vertrag ausgelaufen. Für die im April beginnende Saison hat er noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Das dürfte nun schwieriger werden: Kepler würde nicht nur in fast der Hälfte der Hauptrundenspiele fehlen, sondern wäre auch für mögliche Play-off-Spiele nicht spielberechtigt.

Kepler hat die Sperre akzeptiert, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Der 32-Jährige war erstmals 2015 in der MLB zum Einsatz gekommen. Er bestritt mehr als 1.000 Spiele für Minnesota.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.