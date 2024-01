Protest eines Bauern mit seinem Traktor (Archivbild - von den Ereignissen am Hafen liegt kein Bildmaterial vor). (Heiko Rebsch / dpa)

Der Präsident des Bauernverbands, Ruckwied, erklärte, Blockaden dieser Art seien ein "No-Go". Man wahre die demokratischen Gepflogenheiten, hieß es in einer Pressemitteilung. Ähnlich äußerte sich Bauernverband-Generalsekretär Krüsken. Er sprach im Westdeutschen Rundfunk von einer Grenzüberschreitung und von einer Verletzung der Privatsphäre. Krüsken wandte er sich gegen Gewalt und Nötigung.

Bauern wollten Fähre stürmen

Habeck wollte am gestrigen Abend am Fährhafen Schlüttsiel in Schleswig-Holstein von seinem Urlaub auf der Nordseeinsel Hallig Hooge zurückkehren. Nach Angaben der Polizei waren mehr als 100 Demonstranten am Fähranleger. Die wütenden Bauern drohten die Fähre zu stürmen, so dass sie wieder ablegen und zur Insel zurückfahren musste. Auf Filmen im Internet ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen Polizisten auf der Fährrampe in Richtung des Schiffs zurückdrängen. Nach Angaben der Polizei setzte sie Pfefferspray ein. Später konnte Habeck seine Reise fortsetzen.

Scholz: "Beschämend"

Bei der Politik stieß die Aktion der Landwirte auf Empörung. Diese Aktion verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders und sei beschämend, erklärte Kanzler Scholz auf der Online-Plattform X. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sagte im ARD-Fernsehen, zwar habe er großes Verständnis für die Nöte der Bauern. Aber von dieser radikalen Minderheit, die - so wörtlich - "feuchte Träume von Umstürzen" habe, sollte sich der Bauernverband distanzieren. Zuvor hatte er bereits erklärt, er messe immer mit gleichem Maß, ob bei Klimaklebern oder bei den Bauern am Fährhafen: Gewalt und Nötigung seien verachtenswert. Auch Umweltministerin Lemke hatte eine klare Distanzierung des Deutschen Bauernverbands verlangt - die nun ja auch kam.

Bundesregierung gibt nach

