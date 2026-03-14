Pressekonferenz zum Ende der Paralympics 2026: Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Behindertensportbunds, Marc Möllmann, Chef de Mission, und Anna-Lena Forster, paralympische Athletin (dpa / Philipp von Ditfurth)

Der Chef de Mission, Möllmann, sagte, man hätte sich natürlich ein paar Ausreißer nach oben gewünscht. Allerdings habe man von vornherein immer gesagt, dass man im Ranking der Gesamtanzahl an Medaillen unter den Top-6-Nationen sein wolle. Mit 16 Medaillen befinde man sich gerade auf Platz vier und könne sagen, dass der Zielkorridor bis jetzt eingehalten sei.

Im offiziellen Medaillenspiegel ist das deutsche Team derzeit mit zwei Goldmedaillen allerdings nur auf Platz zehn. An der Spitze stehen China, die USA und Österreich. Vor vier Jahren in Peking hatte Deutschland noch Rang sieben belegt, im Jahr 2014 sogar Platz zwei.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.