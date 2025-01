Dopingfall

Eine Wettkampfkontrolle bei Bob-Anschieber Simon Wulff hat zu einem auffälligen Testergebnis geführt. (IMAGO / Ed Gar / IMAGO)

Bei Wulff sei die Substanz Methylhexanamin in einer Probe gefunden worden, teilte die internationale Testagentur ITA mit. Die Substanz kommt häufig in Nahrungsergänzungsmitteln vor, die für extremen Fettabbau oder auch Muskelaufbau eingesetzt werden. Sie zählt mittlerweile zu den am häufigsten gefundenen Stimulanzien in Dopingproben.

Gemäß dem Welt-Anti-Doping-Code und den Anti-Doping-Regeln des Bobweltverbandes IBSF wurde keine vorläufige Sperre gegen Wulff verhängt, der während des laufenden Verfahrens weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen darf. Mit der Freistellung von Wulff will der BSD aber mögliche Sanktionen gegen das Team im Nachhinein ausschließen.

Wulff, ein früherer Leichtathlet, hatte in den ersten Weltcup-Wochen als Anschieber des viermaligen Olympiasiegers Friedrich überzeugt.

Sachenbacher-Stehle 2014 positiv auf Methylhexanamin getestet

Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi war die Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle positiv auf das Mittel getestet und für zwei Jahre gesperrt worden, der Internationale Sportgerichtshof Cas verkürzte die Sperre später auf sechs Monate. Sachenbacher-Stehle hatte den positiven Test mit der Einnahme eines verunreinigten Teepulvers erklärt.

