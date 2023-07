Asseburg hatte sich vor kurzem in der Interview-Sendung " Jung und Naiv " kritisch über die israelische Besatzung palästinensischer Gebiete geäußert. Der Moderator und sie erörterten auch die Frage, warum die russische Besatzung von Teilen der Ukraine in Deutschland anders diskutiert werde. Daraufhin war Asseburg Ziel von Anfeindungen geworden. Die israelische Botschaft in Berlin hatte die Sendung in einem Tweet als "zweieinhalb Stunden Israelbashing und wilde Verschwörungsfantasien" bezeichnet.