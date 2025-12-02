Es gab 244 Einreichungen aus deutschsprachigen Ländern, eine Fachjury traf die Vorauswahl. Favorit ist "The Darkest Files" des Berliner Studios Paintbucket Games mit fünf Nominierungen. Vier gingen an "Tiny Bookshop" von Neoludic Games aus Köln, drei an "Lonely Mountains: Snow Riders" vom Berliner Studio Megagon Industries.
Der Deutsche Entwicklerpreis wird seit 2004 verliehen. Die Veranstalter sprechen von der ältesten Auszeichnung für Computer- und Videospiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Preisverleihung wird auf der Plattform Twitch live übertragen.
