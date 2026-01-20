Außenhandel

Im letzten Jahr hat Deutschland weniger Waren in die USA exportiert (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Matthias Stolt)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts verringerte sich der Wert der Ausfuhren in die USA in den Monaten Januar bis November um 9,4 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Exportüberschuss sank auf 48,9 Milliarden Euro und damit auf den niedrigsten Wert seit dem Pandemiejahr 2021. Ein deutliches Minus mit rund 17 Prozent betraf den Export von Autos und Kraftwagenteile, gefolgt vom Maschinenbau mit einem Rückgang um neun Prozent. Als Grund der Entwicklung nannte das Statistische Bundesamt die Zollpolitik der US-Regierung.

Die USA verloren ihre Stellung als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder an China – gemessen am Gesamtwert aller Exporte und Importe.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.