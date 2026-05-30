Bei der Verleihung der Lolas in Berlin gewann das Drama unter anderem auch den Preis für Regie und Drehbuch. Als beste Hauptdarstellerin wurde Senta Berger für ihre Rolle in "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ausgezeichnet. Die Lola für die beste männliche Hauptrolle bekam August Diehl für seinen Part in "Das Verschwinden des Josef Mengele".
Der diesjährige Ehrenpreis ging an den Regisseur Wim Wenders. An der Gala nahm unter anderem Kulturstaatsminister Weimer teil.
Die seit 1951 jährlich verliehene Lola gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Filmschaffende.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.