In diesem Jahr konkurrieren sechs Spielfilme um die Goldene Lola. Mit elf Nominierungen zählt der Film "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski zu den Favoriten. Der diesjährige Ehrenpreis geht an den Regisseur Wim Wenders. Zur Gala wird unter anderem Kulturstaatsminister Weimer erwartet.
Im vergangenen Jahr war der Thriller "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München als bester Spielfilm ausgezeichnet worden.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.