Berlin

Deutscher Filmpreis wird verliehen

In Berlin wird zur Stunde der Deutsche Filmpreis verliehen. Dazu wurden rund 1.600 Gäste am Potsdamer Platz erwartet. Der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues", der in den USA vier Oscars gewonnen hat, geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen.

12.05.2023