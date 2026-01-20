Das dafür eingesetzte Gremium solle eine Alternative zu der Rentenkommission der Bundesregierung bilden, sagte die DGB-Vorsitzende Fahimi in Berlin. Ziel sei ein Gegenpol zur permanenten Krisen- und Verzichtserzählung. Man werde sich auch weiter gegen Kürzungen im Sozialsystem und beim Personal im Öffentlichen Dienst stemmen, so Fahimi.
Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission soll bis Mitte des Jahres Vorschläge zur Reform der Alterssicherung vorlegen. Das Gremium besteht aus drei Bundestagsabgeordneten der Regierungsparteien sowie acht Wissenschaftlern aus Wirtschaft und Sozialpolitik.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.