Nahost

Deutscher Israel-Botschafter Seibert kritisiert Stopp von Hilfslieferungen

Der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, hat Israels Stopp für Hilfslieferungen in den Gazastreifen kritisiert. Die Grenze für die internationale humanitäre Hilfe wieder dicht zu machen, stehe nicht im Einklang mit Israels völkerrechtlichen Verpflichtungen, sagte Seibert der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Er warnte davor, die Bevölkerung des Küstenstreifens mit der Terrororganisation Hamas gleichzusetzen.