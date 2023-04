Deutscher Jazzpreis an viele Künstler aus Berlin und New York verliehen

Deutscher Jazzpreis verliehen - ausgezeichnet wurde anderem das Lebenswerk von Rolf und Joachim Kühn. (Stephanie Pilick/dpa)

Die Preise wurden bei der Eröffnung der Fachmesse Jazzahead! übergeben. Jede Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Als internationale Band des Jahres wurde das James Brandon Lewis Quartet aus New York ausgezeichnet, als internationale Künstlerin die Dichterin, Musikerin und Aktivistin Moor Mother aus Los Angeles. Allein elf Auszeichnungen gingen nach Berlin, sieben in die US-Metropole New York. Der Österreicher Elias Stemeseder, Preisträger in der Kategorie Piano, lebt und arbeitet in beiden Städten.

Den Preis für das Lebenswerk hatte die Jury schon vor dem Festival dem deutschen Jazz-Klaviervirtuosen Joachim Kühn (79) und dessen Bruder, dem 2022 verstorbenen Klarinettisten und Bandleader Rolf Kühn zuerkannt.

Bei der Fachmesse Jazzahead! treffen sich bis Sonntag tausende Musiker und Musikerinnen, Produzenten, Verleger und Konzertveranstalter. Es ist nach Angaben der Organisatoren der größte Branchentreff der Welt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.