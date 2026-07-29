Das teilte das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken dem Saarländischen Rundfunk mit. Der KI-Assistent wird von insgesamt zwölf Partnern seit rund fünf Monaten programmiert und trainiert. Dass der Chatbot innerhalb so kurzer Zeit entwickelt worden sei, zeige, dass das Rennen um die KI längst noch nicht entschieden sei, sagte der wissenschaftliche Direktor des DFKI, Slusallek. Bei Leistungstests habe Soofi die meisten vergleichbaren Modelle bei Antworten auf Deutsch geschlagen. Soofi steht für "Sovereign Open Source Foundation Models". Es wurde mit rund 25 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Neben Privatnutzern soll Soofi vor allem Unternehmen helfen.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.