Mainzer Unterhaus

In der Sparte Kabarett ging er an Anny Hartmann. Sie begeistere mit klaren Haltungen zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen und gehe ihnen mit leichtfüßiger Bissigkeit auf den Grund, hieß es zur Begründung . In der Kategorie Musik wurde Daniel Pongratz gewürdigt, der unter dem Künstlernamen "Danger Dan" auftritt. Mit seinem Album "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" habe er sich in die Spitzengruppe der Songpoeten in deutscher Sprache gespielt, urteilte die Jury. Ein weiterer der insgesamt sechs Preise ging an Carolin Kebekus in der Sparte "Stand up". Die Auszeichnungen sind mit je 5.000 Euro dotiert. Den Ehrenpreis für das Lebenswerk bekam das Duo "Tresenlesen" mit Jochen Malmsheimer und Frank Goosen.