Düsseldorf

Neben dem 48. Deutschen Krankenhaustag finden die Fachmessen Medica und Compamed statt, bei denen es um Innovationen für Kliniken, Praxen und den Zulieferbereich geht. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf Robotik und Automatisierung sowie Künstlicher Intelligenz. Zahlreiche Anwendungen - etwa für die robotergestützte Chirurgie oder die Laborlogistik - werden vorgestellt. Mehr als 5.300 Aussteller aus 70 Nationen sind vertreten. Unter anderem soll mit Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU, im Rahmen der Veranstaltungen auch über weitere Schritte der Krankenhausreform gesprochen werden. EU-Gesundheitskommissar Várhelyi und der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Walz, werden in den kommenden Tagen ebenfalls in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erwartet.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.