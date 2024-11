Günstige Wohnungen sind schwer zu finden. (imago/Gottfried Czepluch)

Präsident Siebenkotten sagte, angesichts des angespannten Wohnungsmarkts wäre das in höchstem Maße unvernünftig. Die Mietpreisbremse läuft spätestens Ende 2025 in den Bundesländern aus, als Erstes in Berlin am 31. Mai. Nach dem

Aus der Ampel-Koalition ist eine Verlängerung ungewiss.

Die Mietpreisbremse sorgt in angespannten Wohnungsmärkten dafür, dass die Miete bei Abschluss eines neuen Vertrags im Grundsatz nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.

