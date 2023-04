Laut Deutschem Mieterbund soll es einen rechtlichen Anspruch auf Wohnungstausch geben. (Unsplash / Saroush Karimi / Aaron Thomas)

Bisher berge ein Tausch rechtliche Risiken, sagte Mieterbund-Präsident Siebenkotten dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bundesjustizminister Buschmann könne Abhilfe schaffen, indem er einen Tauschanspruch zu den jeweils bestehenden Mietpreisen gesetzlich festschreibe.

Siebenkotten stellte sich damit hinter einen Vorschlag aus der Linksfraktion im Bundestag. Zuletzt hatten mehrere Studien ergeben, dass viele Menschen in Deutschland in Wohnungen leben, die nicht zu ihnen passen. So haben zum Beispiel viele ältere Menschen zu große Flächen mit Stufen, Familien hingegen zu wenig Platz.

