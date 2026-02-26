Laut einer Befragung der staatlichen Förderbank KfW sieht sich jedes Fünfte steigendem Wettbewerbsdruck durch Anbieter aus der Volksrepublik ausgesetzt. Dabei konkurrierten die chinesischen Anbieter nicht mehr nur mit günstigen Preisen, sondern auch mit einer steigenden Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Weiter hieß es, besonders betroffen sei die deutsche Industrie. Hier sähen 28 Prozent der Unternehmen einen wachsenden Druck. Daneben spüre auch der Groß- und Einzelhandel die Konkurrenz deutlich.
An der Befragung zum sogenannten KfW-Mittelstandspanel nahmen rund 2.500 teil.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.