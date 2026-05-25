Mehr als 600 historische Mühlen konnten besichtigt werden. Bei der offiziellen Eröffnung in Bad Nauheim sagte Hessens Agrarminister Jung, der Deutsche Mühlentag mache sichtbar, wie eng Handwerk, Landwirtschaft, Technikgeschichte und regionale Identität miteinander verbunden seien. Mühlen prägten seit Jahrhunderten die Landschaften, führte der CDU-Politiker aus. Sie seien mit ihren Regionen verbunden und stünden für lebendige Tradition.
Der Deutsche Mühlentag findet traditionell am Pfingstmontag statt.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.