Fabian Schmidt saß zwei Monate in den USA in Gewahrsam. (Privat / dpa / Privat)

Das bestätigte das Auswärtige Amt. Der 34-Jährige war nach Angaben seines Anwalts am 7. März am Flughafen in Boston bei der Einreise in die Vereinigten Staaten in Gewahrsam genommen worden und saß danach in einer Haftanstalt im Bundesstaat Rhode Island. Er sei dort ohne Angabe von Gründen und unter schwierigen Bedingungen festgehalten worden.

Seiner Mutter zufolge lebt er seit 2007 in den USA und besitzt mit der sogenannten Greencard eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung, die ihn rechtlich weitgehend mit US-Staatsbürgern gleichstellt.

