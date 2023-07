Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD) und der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer bei der Verleihung des Deutschen Nationalpreises in Berlin. (sdsd)

Der 78-Jährige erhielt den mit 30.000 Euro dotierter Preis der Deutschen Nationalstiftung bei einem Festakt in der Berliner Französischen Friedrichstadtkirche. Kiefers Werke sind weltweit in Museen und Sammlungen zu sehen. In ihnen setzt er sich mit Geschichte, Mythologie und Religion auseinander. Seit 1992 lebt und arbeitet der Künstler in Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.