Kraicker konnte am Vormittag das Gefängnis nahe Ankara verlassen, wie er dem ARD-Studio Istanbul telefonisch mitteilte. Es gehe ihm soweit gut, erklärte der 35-Jährige. Er habe mit seiner Mutter in Deutschland telefoniert. Kraicker muss demnach noch Formalitäten erledigen und kommt dann in Abschiebehaft. Wann er die Türkei verlassen kann, ist unklar.

Kraicker war Anfang 2018 in der Südtürkei nahe der syrischen Grenze festgenommen worden. Kraicker selbst gab damals an, er sei zum Wandern in die Region gekommen. Die türkischen Behörden warfen ihm vor, er habe sich der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien anschließen wollen. Ein türkisches Gericht verurteilte den Gießener schließlich unter anderem wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis.

