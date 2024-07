Die Auszeichnung für die beste journalistische Leistung ging an die Reihe " Boys Club " von Pia Stendera und ihren Kollegen. Sie haben den Axel-Springer-Verlag und die Machtmissbrauch-Affäre um den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt beleuchtet. Der Preis für die beste Innovation ging an die Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Produktion " Billion Dollar Apes - Kunst, Gier, NFTs ". Es ist der erste deutschsprachige Podcast, der sich ausführlich mit dem weltweiten Aufsehen um Kryptokunst während der Corona-Pandemie beschäftigt und hinter die Fassade einer spekulativen Meta-Welt geblickt hat. Insgesamt wurde der deutsche Podcast Preis in elf Kategorien vergeben