Deutscher Preis für Denkmalschutz vergeben

In Erfurt ist der Deutsche Preis für Denkmalschutz verliehen worden. Nun ist er in Erfurt überreicht worden - und zwar an insgesamt zwölf Preisträgerinnen und Preisträger. Geehrt würden Persönlichkeiten und Personengruppen, die sich in besonderem Maße um die Erhaltung und Vermittlung des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht hätten, teilte das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mit.

07.11.2023