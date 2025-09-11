Er ging in verschiedenen Kategorien unter anderem an Amy Scheske von delta radio als beste Moderatorin und die "Hoffmann & Hoffmann Radioshow" von egoFM als beste Sendung. Das Team von Toggo Radio erhielt den Preis in der Kategorie "Beste Programmaktion" für ein Format, das kindliche Perspektiven auf Politik in den Mittelpunkt stellt.
Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 verliehen. Stifter sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland.
