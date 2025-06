Steinzeit-Frauen

Der Deutsche Sachbuchpreis 2025 geht an Ulli Lust. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Sie wurde am Abend in der Hamburger Elbphilharmonie für ihr Werk "Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte" ausgezeichnet. Es befasst sich mit Frauenbildern in der Steinzeit.

Lust breche festgefahrene Vorstellungen auf, lobte die Jury. Zugleich hieß es, das Buch zeige ein originelles Ineinandergreifen von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Archäologie, Anthropologie und Kunstgeschichte. Zudem werde das Genre des Sachbuchs durch die virtuose Verbindung von Bild und Wort auf das Schönste erweitert.

