Auszeichnung

Deutscher Schulpreis 2024 (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die Jury im Auftrag der Heidehof- und Robert Bosch Stiftung lobte das Konzept der Siebengebirgsschule, die den klassischen Unterricht weitgehend abgeschafft hat. Die gut 250 Kinder und Jugendlichen lernen demnach selbstständig in Lernateliers, Kreativwerkstätten oder in einer Study Hall. Außerdem gibt es keine festen Stundenpläne - stattdessen Gleitzeit und Kernarbeitszeiten. Die Schule in Bonn erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Weitere Preise mit jeweils 30.000 Euro gingen an die Friedenauer Gemeinschaftsschule und die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin sowie das Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln, das St.-Pius-Gymnasium in Coesfeld und das Thomas-Morus-Gymnasium in Oelde.

