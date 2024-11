Der Sitz des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau (Archivbild). (IMAGO / ITAR-TASS / Mikhail Tereshchenko)

Russische Staatsmedien zitieren den Inlandsgeheimdienst FSB. Demnach wird dem Deutschen vorgeworfen, für eine Explosion in einer Gasverteilungsstation in Kaliningrad im März mitverantwortlich zu sein. Der Deutsche sei aus Polen nach Russland zurückgekehrt, um "Sabotage-Akte" an der örtlichen Energieinfrastruktur zu organisieren. Weitere Details wurden bisher nicht mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.