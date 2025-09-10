Das Bundeskabinett will Nachbesserungen der Krankenhausreform auf den Weg bringen. (picture alliance / SZ Photo / Robert Haas)

Kommunale Krankenhäuser müssten inzwischen mit mehr als vier Milliarden Euro jährlich gestützt werden, obwohl die Städte dafür eigentlich nicht zuständig seien, sagte Städtetagspräsident Jung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Bund stelle zwar in diesem Jahr eine Soforthilfe in gleicher Höhe zur Verfügung. Das sei aber nur eine Einmalzahlung. Besser wäre eine verlässliche Finanzierung in ausreichender Höhe, meinte Jung.

Das Bundeskabinett will heute Änderungen der Krankenhausreform auf den Weg bringen. Ziel der Reform ist eine Konzentration und Qualitätsverbesserung von Leistungen an weniger Klinikstandorten.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.