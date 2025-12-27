Klamme Kommunen

Die Kommunen brauchen rasch Finanzhilfen, meint der Deutsche Städtetag. (picture alliance / Horst Galuschka / Horst Galuschka)

Die Hilfe sollte dem jährlichen Defizit der kommunalen Haushalte in Höhe von 30 Milliarden Euro entsprechen, sagte Hauptgeschäftsführer Schuchardt den Funke-Medien. Auf diese Summe könnte sich Bundeskanzler Merz mit den Ministerpräsidenten auf der für das erste Quartal ankündigten Sonderkonferenz verständigen. Konkret schlug Schuchardt vor, den Anteil der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen um zehn Prozentpunkte auf 12,8 Prozent zu erhöhen. Diese jährliche Soforthilfe könne zurückgefahren werden, wenn Reformen zur Entlastung der Kommunen wirkten. Ohne Unterstützung von Bund und Ländern werde man schnell in die Verschuldungsspirale und bald jede Handlungsfähigkeit verlieren, warnte Schuchardt.

