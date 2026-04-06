Tierschutz

Mähroboter verletzen vor allem nachts immer wieder Kleintiere. (Archivbild) (Picture Alliance / dpa / Sören Stache)

Vizepräsidentin Kalisch, die auch Oberbürgermeisterin von Lüneburg ist, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gehe darum, Igel und andere Kleintiere zu schützen. Gerade in den Abendstunden seien in den Gärten viele Tiere aktiv. Städte seien inzwischen Ersatzlebensräume, da Flächen in der freien Natur verloren gingen. Kalisch forderte auch die Hersteller der Geräte zum Handeln auf. Zudem könnten Nutzer ihre Geräte so einstellen, dass diese nachts nicht fahren. In einzelnen Städten ist der nächtliche Betrieb von Mährobotern bereits verboten.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.