Milliarden-Defizite

Das Präsidium erklärte nach seiner Sitzung in Zwickau, benötigt würden 30 Milliarden Euro jährlich, um die Defizite der kommunalen Haushalte auszugleichen. Ein möglicher Ansatz wäre, den Anteil der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen vorübergehend um zehn Prozentpunkte auf 12,8 Prozent zu erhöhen.
Der Städtetags-Präsident, Leipzigs Oberbürgermeister Jung, warnte, wenn Bund und Länder die kommunale Finanzkrise nicht lösten, drohten enorme kommunale Schuldenstände, steigende Grund- und Gewerbesteuern oder drastische Leistungseinschnitte in nahezu allen Bereichen.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.