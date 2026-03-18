Milliarden-Defizite
Deutscher Städtetag fordert Soforthilfe für verschuldete Kommunen

Der Deutsche Städtetag hat angesichts der schwierigen Finanzlage vieler Kommunen den Bund um Soforthilfe gebeten.

    Grundgestell einer Parkbank mit Absperrband zu sehen. Der Bank fehlen Sitzfläche und Lehne.
    Städtetagspräsident: Lage der Kommunen "katastrophal" (imago images / Christian Spicker / Christian Spicker via www.imago-images.de)
    Das Präsidium erklärte nach seiner Sitzung in Zwickau, benötigt würden 30 Milliarden Euro jährlich, um die Defizite der kommunalen Haushalte auszugleichen. Ein möglicher Ansatz wäre, den Anteil der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen vorübergehend um zehn Prozentpunkte auf 12,8 Prozent zu erhöhen.
    Der Städtetags-Präsident, Leipzigs Oberbürgermeister Jung, warnte, wenn Bund und Länder die kommunale Finanzkrise nicht lösten, drohten enorme kommunale Schuldenstände, steigende Grund- und Gewerbesteuern oder drastische Leistungseinschnitte in nahezu allen Bereichen.
    Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.