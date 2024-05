Sänger Isaak tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Malmö an. (Christoph Soeder / dpa)

Darunter ist auch der in den Wettbüros derzeit als Favorit geltende Kroate Baby Lasagna. Auch das ebenfalls hoch gehandelte ukrainische Duo Alyona Alyona & Jerry Heil singt im ersten Halbfinale.

Der deutsche Starter Isaak darf in der Show sein Lied "Always on the Run" vorstellen. Zum ersten Mal können die für das Finale gesetzten Länder in den Halbfinals ihre Lieder vollständig singen, bisher durften sie nur kurze Ausschnitte zeigen. Die Neuerung soll mehr Gerechtigkeit bringen. Isaak ist bereits für das Finale gesetzt. Das zweite Halbfinale findet am Donnerstag statt.

