Klimaschutz

Beide teilen sich das Preisgeld in Höhe von 500.000 Euro, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mitteilte. Bundespräsident Steinmeier überreicht den Umweltpreis am 27. Oktober in Mainz.

Franziska Tannberger setzt sich für den Erhalt nasser Moore ein. Nach Ansicht der Umweltstiftung hat es Tanneberger geschafft, die Bedeutung von Moorschutz und Wiedervernässung in nationalen und internationalen politischen Entscheidungsprozessen zu platzieren. Thomas Speidel ist Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens ads-tec Energy. Es entwickelt innovative Batteriesysteme, die zum Schnellladen von E-Autos genutzt werden können. Sie ermöglichen Stromtanken binnen Minuten statt Stunden.

