Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Bayern

Den höchsten Wert meldete der DWD heute mit 40,5 Grad Celsius aus Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt. Dahinter folgten 40,4 Grad im bayerischen Kitzingen sowie 40,2 Grad in Ohlsbach in Baden-Württemberg. Damit wurde in den drei Bundesländern ein neuer Hitzerekord für den Juli aufgestellt. Allerdings handele es sich noch um vorläufige Werte. Der bundesweite Hitzerekord liegt weiterhin bei 41,8 Grad, gemessen in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt während der Hitzewelle Ende Juni.
Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts sind in diesem Jahr bereits fast 10.000 Menschen in Deutschland infolge hoher Temperaturen gestorben.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.