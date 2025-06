Abschluss des deutschen Chorfestes in Nürnberg mit Alt-Bundespräsident Wulff (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

In Nürnberg hatten 427 Chöre und 14.000 Sängerinnen und Sänger an dem Treffen teilgenommen. Dortmund ist Sitz des Chorverbandes NRW, ein Dortmunder Chor hatte bei den Gesangswettbewerben in Nürnberg einen der ersten Preise gewonnen. Bundesweit singen laut Chorverband rund 700.000 Menschen in 13.000 beim Verband organisierten Chören.

