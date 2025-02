Den entscheidenden dritten Punkt holte gegen Israel das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. (AP / Mindaugas Kulbis)

Am Freitag hatten zunächst Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann ihre Einzel gewonnen. Am Samstag holte das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz den entscheidenden dritten Punkt. Das Duo besiegte Daniel Cukierman und Amit Vales mit 6:0, 6:3.

Der Weltranglistenzweite Zverev hatte für das Duell mit Israel frühzeitig abgesagt, um sich von den Australian Open zu erholen.

Aus Sicherheitsgründen war die Partie in die litauische Hauptstadt Vilnius verlegt worden. Im Kampf um den Einzug in die Finalrunde in Bologna im November trifft Deutschland Mitte September auf Japan.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.