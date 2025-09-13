Schon am Freitag hatte die Tennis-Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit zwei Einzelsiegen Kurs auf das Finalturnier in Italien vom 18. bis 23. November genommen. Jan-Lennard Struff besiegte Yoshihito Nishioka und Yannick Hanfmann gewann gegen Shintaro Mochizuki.
Die deutsche Mannschaft musste in der 2. Qualifikationsrunde erneut ohne ihren Spitzenspieler Alexander Zverev auskommen. Auch ohne Zverev erreichte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.