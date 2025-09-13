Tennis
Deutsches Davis-Cup-Team für Finalrunde qualifiziert

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat sich erneut für die Endrunde des traditionsreichen Teamwettbewerbs qualifiziert. Im Duell mit Japan gewann das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz in Tokio gegen Yosuke Watanuki und Takeru Yuzuki und sorgte so für den entscheidenden dritten Sieg.

    Zwei Tennisspieler erwarten mit gespannten Gesichtern den Ball.
    Tim Pütz (links) und Kevin Krawietz sicherten den Einzug des deutschen Davis-Cup-Teams ins Finalturnier. (Michael Probst/AP)
    Schon am Freitag hatte die Tennis-Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit zwei Einzelsiegen Kurs auf das Finalturnier in Italien vom 18. bis 23. November genommen. Jan-Lennard Struff besiegte Yoshihito Nishioka und Yannick Hanfmann gewann gegen Shintaro Mochizuki.  
    Die deutsche Mannschaft musste in der 2. Qualifikationsrunde erneut ohne ihren Spitzenspieler Alexander Zverev auskommen. Auch ohne Zverev erreichte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale.
    Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.