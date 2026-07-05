Tennis
Deutsches Doppel Krawietz/Pütz erreicht Viertelfinale

Beim Tennis-Turnier in Wimbledon hat das deutsche Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz das Viertelfinale erreicht.

    Das deutsche Doppel Kevin Krawietz (links) und Tim Pütz
    Das deutsche Doppel Kevin Krawietz (links) und Tim Pütz (AP / Luca Bruno)
    Die Spieler besiegten den Spanier Francisco Cabral und den Österreicher Lucas Miedler mit 7:6 und 7:6.
    Am Nachmittag steht das Achtelfinale von Jan-Lennard Struff gegen den Polen Hubert Hurkacz auf dem Programm.
    Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.