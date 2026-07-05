Tennis
Deutsches Doppel Krawietz/Pütz erreicht Viertelfinale
Beim Tennis-Turnier in Wimbledon hat das deutsche Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz das Viertelfinale erreicht.
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Die Spieler besiegten den Spanier Francisco Cabral und den Österreicher Lucas Miedler mit 7:6 und 7:6.
Am Nachmittag steht das Achtelfinale von Jan-Lennard Struff gegen den Polen Hubert Hurkacz auf dem Programm.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.