Fußball-WM-Qualifikation 2027
Deutsches Frauen-Nationalteam siegt 5:1 gegen Österreich

Die deutschen Fußballerinnen haben auch das dritte Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 gewonnen.

    Fußball-WM-Qualifikation: Giulia Gwinn (Deutschland Frauen #7) und Barbara Dunst (Österreich #8) in Aktion.
    Frauen-Fußball: Deutschland gegen Österreich (picture alliance/HMB Media/Hendrik Hamelau)
    Das DFB-Team setzte sich in Nürnberg mit 5:1 gegen Österreich durch. Am Samstag kommt es in Ried zu einer weiteren Begegnung gegen Österreich in der Vorausscheidung für das WM-Turnier in Brasilien.
    Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.