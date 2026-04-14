Fußball-WM-Qualifikation 2027
Deutsches Frauen-Nationalteam siegt 5:1 gegen Österreich
Die deutschen Fußballerinnen haben auch das dritte Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 gewonnen.
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Das DFB-Team setzte sich in Nürnberg mit 5:1 gegen Österreich durch. Am Samstag kommt es in Ried zu einer weiteren Begegnung gegen Österreich in der Vorausscheidung für das WM-Turnier in Brasilien.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.