Fußball-WM-Qualifikation 2027

Frauen-Fußball: Deutschland gegen Österreich (picture alliance/HMB Media/Hendrik Hamelau)

Das DFB-Team setzte sich in Nürnberg mit 5:1 gegen Österreich durch. Am Samstag kommt es in Ried zu einer weiteren Begegnung gegen Österreich in der Vorausscheidung für das WM-Turnier in Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.