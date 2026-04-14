Fußball-WM-Qualifikation 2027

Frauen-Fußball: Deutschland gegen Österreich (picture alliance/HMB Media/Hendrik Hamelau)

Für die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück war es der dritte Sieg im dritten Qualifikationsspiel. Insgesamt sind sechs Partien zu spielen. Die Tore gegen Österreich schossen Nicole Anyomi (17.), Vivien Endemann (52.), Sarah Puntigam per Eigentor (68.) sowie Jule Brand (76.) und die eingewechselte Lea Schüller (83.). Für Österreich traf Chiara d'Angelo (77.). Die deutsche Kapitänin Giulia Gwinn musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem sie sich in einem Zweikampf an der Schulter verletzt hatte.

Die Frauen-Fußball-WM in Brasilien wird im Juni und Juli 2027 stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.