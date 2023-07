US-Soldaten bei der Militärübung Talisman Sabre in Australien, hier eine Archivaufnahme von 2021. (imago images / ZUMA Wire / U.S. Marines via www.imago-images.de)

An dem Manöver im Juli, das alle zwei Jahre zwischen den Streitkräften der USA und Australiens stattfindet, nehmen rund 200 deutsche Soldaten teil. Ziel der Übung sei es, die Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft der teilnehmenden Streitkräfte zu stärken, heißt es.

Das diesjährige Manöver in Australien mit mehr als 30.000 Soldaten aus 13 Nationen soll eine der größten Militärübungen sein. Australien ist NATO-Partner in der Indo-Pazifik-Region. Zuletzt hatten Bundeskanzler Scholz und der australische Premierminister Albanese eine engere Kooperation in Rüstungs- und Sicherheitsfragen der beiden Länder erörtert.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.