Zeitzeugin der deutschen Teilung: Die Berliner Autorin Irina Liebmann (dpa - picture alliance / ZB)

Darin finden sich Tagebücher, Gesprächsprotokolle und Fotos aus den 80ern – etwa zu Liebmanns preisgekröntem Buch "Die Große Hamburger Straße". Viele Geschichten in ihren Büchern spielen in Berlin. Seelische Eindrücke des Lebens im geteilten Berlin verarbeitete sie etwa auch im Roman "In Berlin".

Liebmann wurde 1943 im sowjetischen Exil geboren, wuchs in Ost-Berlin auf und siedelte kurz vor dem Mauerfall nach West-Berlin um. 2008 erhielt sie den Preis der Leipziger Buchmesse und später den Uwe-Johnson-Preis.

