Der Sieg des deutschen Mixed-Teams bei der EM kam auch für Karina Schönmaier und Timo Eder überraschend (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

In dem neuen Wettbewerb wird an drei zuvor festgelegten Geräten geturnt - in diesem Fall waren das Boden, Barren und Reck bei den Männern sowie Sprung, Balken und Boden bei den Frauen. Pro Runde werden die Startfelder jeweils halbiert, bis nur noch ein Zweikampf um Platz drei und das Finale übrig ist. Hier starteten die beiden 19-Jährigen am Reck (Eder) und am Schwebebalken (Schönmaier).

Für den Deutschen Turner-Bund war es die zweite Medaille nach Silber für das Frauen-Team. Die Männer hatten Platz vier im Teamwettbewerb belegt. In den Monaten vor der EM hatte das deutsche Turnen mit Krisen zu kämpfen: Zum einen gab es zahlreiche Verletzungsausfälle, zum anderen belasten Vorwürfe von ehemaligen und aktiven Sportlerinnen wegen "körperlichen und mentalen Missbrauchs" an Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim die Arbeit.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.