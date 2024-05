Das Rote Kreuz ist mit Tausenden Menschen bei der Fußball-EM im Einsatz. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Laut dem Leiter des Bereichs "Nationale Hilfsgesellschaft", Burfeindt, wird es einer der größten geplanten DRK-Einsätze in der Geschichte sein. Das DRK rechnet damit, dass etwa 6.000 Einsatzkräfte in den Stadien, Teamquartieren und Trainingsstätten aktiv sein werden. Weiteres Personal komme für das Public Viewing in den Städten hinzu.

Im Fall von "Großschadensereignissen" würde das DRK weitere Aufgaben übernehmen. "Neben dem Sanitätsdienst werden wir als DRK in die regulären Strukturen des Bevölkerungsschutzes und der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr eingebunden sein", sagte Burfeindt.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.