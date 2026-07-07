Vor NATO-Gipfel

Der Marineschiffbauer TKMS in Kiel soll die U-Boote für Kanada bauen. (Marcus Golejewski / dpa / Marcus Golejewski)

Merz sagte bei einem Gespräch mit den Regierungschefs der beiden Länder, Støre und Carney, es handele sich um einen Schritt nach vorn. Er traf beide am Rande des NATO-Gipfeltreffens in Ankara. Carney erklärte, das Projekt spiegele eine wachsende Verantwortung der drei Länder von der Arktis bis in die Ostsee wider.

Kanada erhält von dem deutschen Hersteller zwölf U-Boote des Typs 212CD. Dieses Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Vor der Entscheidung gab es harten Wettbewerb. Der deutsche Hersteller stach bei dem Geschäft einen südkoreanischen Konkurrenten aus. Das erste U-Boot soll nach Unternehmensangaben 2033 ausgeliefert werden.

Kanada bezieht bisher rund 80 Prozent seiner Militärgüter aus den USA. Das Verhältnis ist aber seit dem neuerlichen Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump belastet.

Zum Auftragsvolumen machten weder Kanada noch TKMS Angaben. Medienberichte dürfte sich die Summe allein für die U-Boote inklusive Service auf rund 20 Milliarden Euro belaufen. Wartung und Betrieb eingerechnet gehe es für die nächsten Jahrzehnte um ein Finanzvolumen von rund 62 Milliarden Euro.

Boote sollen in Kiel und Wismar gebaut werden

TKMS zählt zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote. Nach früheren Angaben von TKMS will Kanada die ersten neuen Boote spätestens 2035 in Betrieb nehmen. Zuletzt hatte sich aber angedeutet, dass eine erste Auslieferung früher erfolgen könnte.

Die High-Tech-Boote will die Werft sowohl am Stammsitz in Kiel als auch in der zweiten Werft in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern bauen. Dort will das Unternehmen bis zu 1.500 Arbeitsplätze schaffen.

Neue U-Boot-Klasse

Die neue U-Boot-Klasse verfügt über eine verbesserte Sensorik für die Erkennung möglicher Gegner unter und auf dem Wasser. Die Boote sollen mit jeweils 30 Besatzungsmitgliedern fahren. Sie sind laut TKMS speziell für den Einsatz in der Arktis und unter Eis ausgelegt.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.