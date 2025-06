Das Rettungsschiff Sea Eye im Hafen von Pozzallo (Archivbild) (Imago)

Die Crew hatte die Menschen gestern aus einem Schlauchboot etwa 50 Seemeilen vor der Küste Libyens aufgenommen. Zur Herkunft der Menschen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Die private Hilfsorganisation Sea-Eye mit Sitz in Regensburg nimmt seit Jahren Migranten aus dem Mittelmeer auf, die sich häufig mit kaum seetüchtigen Booten auf den Weg nach Europa machen. Zunächst hatte Italien dem unter deutscher Flagge fahrenden Schiff den weiter entfernten Hafen Tarent in Apulien zugewiesen. Allerdings verwies Sea-Eye auf medizinische Notfälle und knappe Trinkwasservorräte. Die Organisation hatte auch das Auswärtige Amt in Berlin um Unterstützung gebeten.

In Italien werden die Migranten in der Regel auf mehrere Aufnahmezentren verteilt.

